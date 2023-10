« Branle » de Madeleine Fournier, un ballet des émotions

Avec Branle, Madeleine Fournier crée un bal alchimique, une balade d’ébranlements, un ballet des émotions.

Le branle est une danse de la Renaissance dont on ne sait s’il s’agit d’une danse précise ou seulement d’un genre tant il en existe de variantes. En chaîne ou en ronde, il consiste à effectuer trois pas en avant et deux en arrière. Il est enrichi de tours, de sauts, de mimiques, de jeux et se danse à la cour de manière compassée, et de façon gaillarde aux champs. Une seule certitude, il est traversé d’une oscillation, d’un léger mouvement de va et vient que l’on retrouve dans les expressions « se mettre en branle » ou « être ébranlé ». Une vision au fond très contemporaine résumée par le célèbre « dance is emotion in motion » ! (la danse est émotion en mouvement). À la fois érotique et vitale, cette danse collective traverse toute une gamme d’affects qui, selon Spinoza, « tantôt augmentent, tantôt diminuent notre puissance d’agir ».

Du groove au grotesque

Madeleine Fournier, jeune chorégraphe déjà très repérée, a choisi la forme du bal avec leurs espaces respectifs réservés aux danseurs et aux deux musiciens. Leurs instruments acoustiques et électroniques composeront la musique sur scène, à la frontière de plusieurs styles, avec pour imaginaire le bal traditionnel ou la fête techno. S’amusant de l’ambiguïté de ce terme, qu’il soit nom, verbe ou l’adjectif afférent, Branle part de la bourrée à deux temps, autre danse collective devenue danse de cour, (parfois appelée « branle » dans le Berry), qui dessine une chorégraphie du rapprochement comme figure archétypale, illustrant cette mémoire des corps issue des gestes du passé. Sorte de ballet des affects entre musique et danse, elle laisse apparaître l’insu de nos gestes, à la lisière d’un troublant sentiment d’éternité.

Agnès Izrine