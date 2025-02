Juste la fin du monde

Johanny Bert met en scène le texte de Lagarce, avec Vincent Dedienne dans le rôle de Louis. Dans un espace onirique, comme habité par l’absence, la partition se déploie sans parvenir à laisser affleurer l’émotion.

Trente ans après la disparition de Jean-Luc Lagarce, le Théâtre de l’Atelier a la belle idée de programmer deux créations qui se répondent. L’une, Il ne m’est jamais rien arrivé, interprétée par Vincent Dedienne, qui se révèle bouleversante traversée du journal de l’auteur (lire notre critique page 4). L’autre, qui met en scène l’un de ses textes les plus célèbres, dans lequel Louis, double théâtral de l’auteur, revient dans sa famille afin de leur annoncer sa mort « prochaine et irrémédiable ». Mais Louis se tait, tandis que l’urgence de dire se saisit de la mère (Christiane Millet), de son frère Antoine (Loïc Riewer), avec lequel les relations sont tendues, de sa belle-sœur Catherine (Astrid Bayiha), de sa petite sœur Suzanne (Céleste Brunnquell). Entre ironie pointue et reconnaissance des douleurs intérieures, l’irruption du fils aîné après une longue absence ravive les tensions, les entêtements, les ressassements. L’homosexualité de Louis, sa vie d’écrivain, sa maladie et l’approche de la mort : tout cela demeure tu. Artiste talentueux, Johanny Bert fabrique un langage théâtral hybride, souvent en dialogue avec la marionnette et sa puissance évocatrice. Pour cette pièce, il a imaginé une scénographie étonnante, suspendant sous les cintres toutes sortes d’objets, comme autant de traces du passé dans la maison familiale.

Entre-deux fantomatique

Au fils des scènes, certains éléments descendent sur le plateau, tissant un faisceau d’échos avec le temps enfui, avec certaines réalités, dans une utilisation très visible de l’artifice. Fantôme du passé, une marionnette apparaît et figure le visage du père disparu, sans convaincre. Au cœur de cet espace onirique, comme un entre-deux fantomatique entre la vie et la mort, ont lieu les difficiles retrouvailles, faites de dialogues entre des êtres en demande et Louis qui ne peut parler. La belle scène inaugurale fait advenir avec délicatesse les présences, lorsque Vincent Dedienne, seul sur le plateau nu et en proximité avec le public, énonce les raisons de son retour. Mais la langue affûtée, concrète et si précise de Lagarce se déploie ensuite de manière trop distanciée, comme si l’incommunicabilité et ses touches d’ironie prenaient le pas sur tout le reste, sans laisser place à l’amplitude complexe des relations, des peurs, souffrances et non-dits. La partition et le jeu sinueux et tâtonnant qu’elle exprime ne sont pas suffisamment habités par l’intériorité des êtres. Parfois le texte est dit avec un débit très rapide, qui entrave tout suspens. Certains moments font mouche, comme lorsque le frère prend la parole à la fin. Mais ces déchirantes retrouvailles ne parviennent pas à faire entendre leur vibrante acuité.

Agnès Santi