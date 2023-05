JUNE EVENTS 2023, un festival de créations de tous horizons

La 17ème édition de JUNE EVENTS nous invite au partage et à la découverte d’une création chorégraphique qui témoigne autant des enjeux de notre actualité que de parcours intimes.

Témoin de la richesse et de la diversité d’une création chorégraphique qui ausculte avec finesse les multiples enjeux de notre époque, JUNE EVENTS revient, pour notre plus grand plaisir, clore de manière festive la saison de l’Atelier de Paris. Riche d’une douzaine de propositions, cette 17ème édition sera l’occasion de multiples rencontres et découvertes à partager au cœur du bois de Vincennes et sera attentive, cette année encore, à la création féminine. Ainsi Aina Alegre proposera THIS IS NOT (an act of love and resistance), une plongée chorégraphique et instrumentale dans l’air, devenu palpable, qui nous entoure et nous relie. La canadienne Rhodnie Désir exposera en solo dans son puissant BOW’T TRAIL Rétrospek sa démarche documentaire et son parcours de mémoire lié à l’afro-descendance dans les Amériques. Les personnages étranges de Simone Mousset viendront avec Empire of a faun imaginary enrober d’un univers délicieusement acidulé et fantaisiste notre angoisse de la fin. Joana Schweizer fera avec Des Oiseaux « monter la joie et l’énergie » dans les corps, proposant de passer par les airs pour mieux nous retrouver et vivre une fête.

Entre fidélités et découvertes

Dans une démarche plus intime, Julien Andujar nous chavirera le cœur avec son immanquable Tatiana, le cabaret documentaire qu’il interprète en hommage à sa sœur disparue, aussi poignant qu’humoristique, et Habib Ben Tanfous, lui aussi en solo, questionnera avec Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas l’impact de son héritage dans la construction de sa propre identité. Fidèles de l’Atelier de Paris, Liz Santoro et Pierre Godard modéliseront dans leur jeu chorégraphique et musical The Game Of Life un écosystème cellulaire dans lequel « les mouvements des corps, à la fois déterminés et aléatoires, s’harmonisent avec des notes de flûte, percussion et violon ». Enfin, les jeunes artistes du Bachelor en danse contemporaine de La Manufacture de Lausanne nous ferons découvrir Les Noces et Pièce d’ensemble, deux spectacles de fin d’études chorégraphiés par Salva Sanchis et Alma Söderberg, mais également Open / closed et Down, deux pièces créées par d’anciens élèves, Pierre Piton et Mélissa Guex.

Delphine Baffour