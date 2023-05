Au Festival de Châteauvallon, Bartabas, le Nederlands Dans Theater 2… dans un bel écrin

La danse dans ce qu’elle a de plus charnel et de plus spectaculaire sera à la fête au festival de Châteauvallon.

Au festival de Châteauvallon, c’est la danse qui ouvre le bal, dans le bel amphithéâtre de plein air. Le Nederlands Dans Theater 2, une des plus époustouflantes compagnie de danse contemporaine, composée de dix-neuf virtuoses âgés de 18 à 23 ans, propose un programme réunissant Marco Goecke et Nadav Zelner. The Big crying de Goecke, est, comme toutes ses autres pièces, dans un rapport étroit avec sa propre histoire. Ici, il est question de la mort de son père. Émotionnelle mais sans tristesse, The Big crying surprend par sa maîtrise des ensembles et son énergie spectaculaire. Œuvre très personnelle également, Bedtime Story de Zelner est une sorte de ballet fantastique, qui met en scène des serpents – un cauchemar récurrent de l’enfant qu’il était. Son langage passionné, ultra rapide, couplé à des percussions nord-africaines, fait sensation, et le rêve prend corps sous nos yeux. Dans un tout autre genre, Antoine Le Menestrel fascine les spectateurs avec ses danses de façade. C’est lui qui grimpait la paroi de la Cour d’honneur du Palais des Papes dans Inferno de Roméo Castellucci en 2008. Dans Lignes de vie, il est accompagné de cinq artistes traceurs adeptes du Parkour, qui consiste à se déplacer – souvent à la verticale – en multipliant les figures spectaculaires.

De la danse et des chevaux

Kader Attou, implanté récemment dans la région Sud, a invité une dizaine de danseurs de hip-hop à investir son univers et confronte la musique rythmique et mélodique de Romain Dubois à la physicalité des danseurs sous tension dans une création intitulée Prélude. Enfin, les trente-deux danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin sous la direction de Bruno Bouché et les huit comédiens de la compagnie des Petits-Champs, dirigés par Clément Hervieu-Léger avec la complicité de Daniel San Pedro, se sont approprié le célèbre texte d’Horace Mc Coy : On achève bien les chevaux. Pour Bruno Bouché, le désir de créer une nouvelle forme de danse-théâtre a été le moteur de cette création mondiale qui nous raconte les marathons de danse pendant la Grande Dépression, lorsque les femmes et les hommes avaient le choix entre danser ou mourir. Et puisqu’il est question de danse et de chevaux, le festival se termine avec le spectacle de Bartabas qui sublime le Requiem de Mozart pour l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, qualifié de Corps de ballet équestre. Avec l’orchestre et le chœur de l’Opéra de Toulon.

Agnès Izrine