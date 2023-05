Julien Chauvin fait danser « Les Quatre Saisons » de Vivaldi

Julien Chauvin s’associe à Mourad Merzouki et Coline Serreau pour réinventer Les Quatre Saisons.

À la tête du Concert de la Loge, le violoniste Julien Chauvin est avide de nouvelles expériences qui mêlent les arts et stimulent l’imagination de son public. Il nous propose aujourd’hui de découvrir sous un jour inédit les si fameuses Quatre Saisons de Vivaldi. Pour mieux y réintégrer les propos narratif et théâtral, il s’entoure de Mourad Merzouki à la chorégraphie et de la réalisatrice Coline Serreau à la scénographie. Les danseurs se déploient au sein même de l’orchestre, les musiciens devenus tour à tour acteurs et chanteurs d’opéra dialoguent avec eux. Un spectacle total et plein de promesses qui unit trois grands noms de leur discipline.

Delphine Baffour