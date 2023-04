55e édition du Festival de Saint-Denis

Cette 55e édition accueille une programmation éclectique portée par des artistes à forte personnalité.

La basilique a souvent servi d’écrin aux grandes œuvres, sacrées ou profanes, qui font concert à elles seules : Stabat Mater, Requiem, oratorios ou autres messes – de Bach à Britten, de Mozart à Berlioz – ont, au cours des années, alterné avec les symphonies de Mahler. Si cette nouvelle édition ne déroge pas tout à fait, elle privilégie les programmes composés, la mise en lumière croisée des œuvres dans des visions parfois très personnelles. Certes, la première soirée dans la basilique (6 juin) est consacrée à La Création, l’oratorio de Haydn où le récit tiré de la Genèse joue autant sur la spiritualité que sur l’émerveillement profane. Particularité de cette interprétation confiée au Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin : le choix de la version française, celle donnée lors de la création parisienne en 1800. Cette rareté – que l’orchestre Le Palais Royal avait recréée il y a quelques années – est ici défendue par Julie Roset, Stanislas de Barbeyrac, Nahuel di Pierro ainsi que le Chœur de chambre de Namur, fidèle du festival. On le retrouvera le 13 juin, au côté de la Capella Mediterranea pour une Passion argentine composée par le chef Leonardo García Alarcón.

Programmes inattendus

Pour le reste, ce sont des programmes composites, relativement classiques comme celui du Mahler Chamber Orchestra dirigé par Andris Nelsons le 8 juin (Cinquième Symphonie de Beethoven et Nuit transfigurée de Schoenberg entourant des airs de Mozart et Beethoven par la soprano Christiane Karg), ou plus inattendus. Ainsi l’Orchestre national de Bretagne propose-t-il un « Beethoven celtique » (les rares Chansons écossaises, irlandaises et galloises) avec un duo gallois de haut vol : le baryton Bryn Terfel et le chef Grant Llewellyn (27 juin). Et la violoniste Patricia Kopatchinskaja présente avec le Chœur et l’Orchestre philharmonique de Radio France « Dies irae : combien de temps nous reste-t-il ? » (22 juin), un concert théâtralisé très personnel, féerique et engagé, parcours halluciné dans quatre siècles de musique, de Dowland et Biber à George Crumb et Galina Oustvolskaja. On notera également les voix de Jeanine de Bique (« Reines et héroïnes chez Haendel et ses contemporains » avec le Concerto Köln, le 20 juin) et Gregory Porter (hommage à Nat King Cole avec l’Orchestre national d’Île-de-France, le 15 juin) et une belle série de musique de chambre à la Maison de la Légion d’Honneur, qui met en avant un répertoire français parfois méconnu.

Jean-Guillaume Lebrun