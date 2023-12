Spectacles de Lucy Guerin et Prue Lang, concerts, performances, ateliers et masterclasses, le Théâtre National de la danse nous convie à un nouveau Chaillot Expérience qui nous plonge au cœur de l’Australie et de sa culture mêlant héritages européens, indopacifiques et aborigènes.

Après nous avoir fait voyager en Algérie puis outre-Atlantique, c’est cette fois les antipodes que le quatrième Chaillot Expérience de la saison nous propose d’explorer. Comme à son habitude, le Théâtre National de la Danse ouvre grand ses portes pour un week-end pluridisciplinaire riche d’événements. Si le programme complet de Go Australia! n’a pas encore été dévoilé, on sait déjà que les festivités s’ouvriront par un concert de Deborah Lennie Bisson. Néozélandaise ayant grandi en Australie, l’actrice et musicienne a étudié le piano et le chant au CNSM de Sydney (dont elle est sortie avec un double premier prix !) avant de poursuivre une formation de comédienne puis de s’orienter vers l’improvisation. Installée à Caen depuis 2000, elle est une collaboratrice de longue date de Rachid Ouramdane et vient d’enregistrer avec son groupe Atlantis un premier album jazz-folk tout en douceur raffinée.

Le meilleur de la danse australienne

La danse aussi, bien sûr, sera à l’honneur. Ainsi Garry Stewart, directeur artistique du fameux Australian Dance Theatre depuis 1999, réglera plusieurs performances. Dans le studio Maurice Béjart sera dévoilé CASTILLO, pièce imaginée par Prue Lang pour Jana Castillo. La chorégraphe y retrouve la danseuse atteinte de dystonie – un trouble qui entraîne des contractions musculaires involontairement prolongées – présente dans sa dernière création PROJECT F et invente pour elle un solo en trois volets éminemment sensible. Last but not least, Lucy Guérin nous fera découvrir dans une même soirée son hypnotique et très graphique PENDULUM créé en collaboration avec le percussionniste Matthias Shack-Arnott, dans lequel 39 pendules dorés, sonores et lumineux, virevoltent dans les airs au beau milieu des interprètes qui les manipulent, et How to be us, un duo qui voit deux danseuses oser la liberté de l’improvisation au cœur d’une partition très réglementée.

Delphine Baffour