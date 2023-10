« Ma jeunesse exaltée »

Dernière création du metteur en scène, auteur, et comédien Olivier Py, la pièce fleuve est emblématique du style et des thèmes de prédilection de son auteur. Une double exaltation, celle de la jeunesse et du théâtre, sert de trame allégorique à cette épopée dramatique en forme de tétralogie.

La farce épique, lyrique et satirique, imaginée par Olivier Py fait d’Arlequin, personnage emblématique du théâtre s’il en est, son protagoniste principal. Le spectacle feuilletonne quatre pièces : « Les débuts d’Arlequin », « La trahison d’Arlequin », « La mort d’Arlequin », et le « Le triomphe d’Arlequin ». Même si la pièce dans sa totalité entrecroise les thématiques, à chaque épisode correspond un combat mené par cet Arlequin des temps modernes, livreur de pizzas de son état, travailleur précaire, tour à tour génial arnaqueur, blagueur, agitateur ou libérateur, en lutte contre le monde tel qu’il va et la démission spirituelle.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens