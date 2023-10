Après l’avoir répété au Théâtre des Abbesses pendant les vacances de Toussaint, Christophe Honoré y crée Les Doyens. Une conférence sur l’éducation des enfants par deux cuistres à chahuter…

Lorsque s’interrompt Bouvard et Pécuchet, que Flaubert ne termina jamais, le dixième chapitre fait le douloureux constat de l’échec des deux compères : les orphelins malappris dont ils ont entamé l’éducation se montrent imperméables et allergiques à leurs préceptes, pourtant inspirés des meilleurs auteurs ! Christophe Honoré crée son premier spectacle pour le jeune public en imaginant deux professeurs délirants qui ressemblent forts aux personnages inventés par Flaubert. Ils partagent avec eux la conviction assurée de savoir y faire avec les gosses ! Rien de neuf depuis Platon, qui notait déjà que chacun pense être un pédagogue qui s’ignore, fort de ses opinions et confiant en ses méthodes…

L’école des ânes

Dans un décor inspiré des amphithéâtres de la Sorbonne, dont les gradins attestent de la verticalité scolastique chère à ceux qui croient savoir et ne supportent pas la contestation, nos deux maîtres aliborons « sont péremptoires, autoritaires, paternalistes et ont décidé d’utiliser le temps de la représentation pour refaire urgemment l’éducation du public d’enfants qui leur fait face. Leurs sermons sont exagérés, ridicules, provocateurs. Plus ils affirment savoir, moins on les croit. Et se met alors à régner une irrésistible envie de les contredire, de les faire taire ». Les enfants des Abbesses oseront-ils monter à l’assaut de la chaire ? Vivement la rentrée pour que soit chahutée la bêtise !

Catherine Robert