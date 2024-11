JuanJo Mosalini

Tel père quel fils ! Dans la famille Mosalini, le tango est aussi une histoire de transmission.

Nul n’a oublié Juan Jose Mosalini, décédé en mai 2022, qui aura marqué de son empreinte le tango à Paris. JuanJo, son fils, a repris depuis longtemps le flambeau, y apportant sa propre touche sur le bandonéon. À plus de cinquante ans, celui qui a été aussi nourri des idées, bonnes et décalées, du pianiste Gustavo Beytelmann est désormais au sommet de son art, capable tout aussi bien de s’aventurer sur le terrain des musiques expérimentales avec Olivier Sens que de s’en tenir à la tradition. C’est dans cet entre-deux qu’il se situe avec le Cuarteto, un ensemble qu’il dirige avec le contrebassiste et compositeur Leonardo Teruggi. Ils s’y inscrivent dans le champ mélodique tout en osant des pas de côtés harmoniques et rythmiques, écrivant naturellement un chapitre de plus à l’histoire d’une musique qui n’a cessé de muter sans jamais rompre avec ses fondamentaux.

Jacques Denis