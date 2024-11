Le trompettiste Jorge Vistel, l’esprit de Cuba

Depuis peu installé à Paris, le trompettiste Jorge Vistel est l’artisan de mélanges passionnants entre traditions rythmiques cubaines et jazz le plus créatif.

Récemment débarqué à Paris après vingt ans passés à Madrid, Jorge Vistel fait sensation depuis qu’il promène sa trompette dans les clubs de la capitale. Longtemps associé à son frère saxophoniste Maikel au sein des Vistel Brothers, ce remarquable instrumentiste peut s’enorgueillir d’avoir collaboré avec David Murray, Roy Hargrove ou, plus récemment, le pianiste Alfredo Rodriguez. À l’instar de David Virelles (qui a participé à l’un de ses albums), Aruan Ortiz et quelques autres, Jorge Vistel appartient à une génération de musiciens cubains pour qui, loin de toute nostalgie, les traditions de leur île natale constituent un vivier rythmique des plus sophistiqués, qu’ils tentent d’assimiler aux concepts du jazz les plus contemporains. On n’est ainsi pas surpris d’apprendre que notre homme a étudié auprès de Steve Coleman et que Greg Osby, dix ans en arrière, a publié l’un de ses albums sur son propre label. Les amateurs de la Buena Vista n’y retrouveront pas leurs clichés mais les oreilles aventureuses sauront se laisser embarquer par les grooves labyrinthiques de ce sorcier des claves.

Vincent Bessières