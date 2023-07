Joël Maillard en clown iconoclaste et trublion déjanté dans « Résilience, mon cul »

En joyeux cornecul qui rit de Dieu et du diable, des valeurs suspectes et du conformisme bienséant, Joël Maillard s’affirme comme clown iconoclaste, blasphémateur jubilatoire et trublion déjanté.

Il est des évidences qu’il est de mauvais ton de rappeler en public, à moins de passer pour un misanthrope résolument infréquentable. Ainsi l’instinct maternel, le goût délicieux du lait bu au pis de la vache, le récit que font les autres de leurs rêves et l’amour immodéré de l’existence, alors que le plus important – on le sait autant qu’on s’en défend – est de mourir sereinement. Personne n’est assuré d’être heureux, mais tout le monde est certain d’y passer : mieux vaut se souhaiter une belle mort qu’une bonne journée. Joël Maillard fissure la chape de plomb qui pèse sur les discours convenus du bonheur obligatoire avec une mélancolie assumée et drôle. Il rappelle que toute amitié naissante risque de terminer en charpie sur la chaussée et que rien ne nous assure que nos descendants mériteront d’être sauvés, surtout s’ils susurrent un jour des chansons niaises vantant les mérites de l’euthanasie.

Humour latéral et ironie frontale

Si l’auteur et interprète de ce stand-up libertaire, allergique à l’air des approbations collectives, balance des pavés dans la mare du cucul la praline ambiant, il ne se défait jamais d’une parfaite courtoisie et d’une exquise affabilité. Il rend ainsi d’autant plus ridicules les adeptes contemporains de la communication positive. On peut dire des énormités malaisantes, comme les nomme la bienveillance devenue diktat relationnel, à condition d’enrober ses propos de papillotes étincelantes. Joël Maillard s’y emploie en poète confiseur, distribuant, tour à tour, douceurs et pétards. Avec un micro, une perruque et un vieux synthétiseur, Joël Maillard caracole comme un cabri pataphysique sur la pente des égarements contemporains. Il pète, mais « n’encule pas », raille mais ne blesse pas, rit mais ne moque pas, désespère mais ne s’en plaint pas, comme toujours les gens qui doutent, dont on aime la petite chanson, même s’ils passent pour des cons…

Catherine Robert