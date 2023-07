“Évidences Inconnues” de Kurt Demey : un spectacle de mentalisme qui nous manipule pour mieux nous inviter à utiliser notre pensée critique

Kurt Demey est un mentaliste belge qui ne se contente pas de faire du mentalisme : il aime hybrider ses tours de magie et de manipulation avec d’autres arts, ici une musique jouée en live et une généreuse proportion de théâtre. Surprenant, interloquant, édifiant, Évidences Inconnues offre une expérience pas banale aux spectateurs.

Il s’agit ici de travailler sur le hasard, ou pour être plus précis sur ce que nous interprétons comme étant le hasard. D’où vient que nous soyons aussi émus par la synchronicité, le fait qu’une coïncidence arrive qui nous bouleverse parce qu’elle semble impossible ? Kurt Demey nous répond : parce que nous voyons du hasard là où il n’y en a pas… La mise en bouche se fait dès avant l’entrée dans la salle : un complice, Peter Michel, attend le public dans le hall du théâtre pour lui raconter l’histoire d’une coïncidence impossible, qu’il aurait vécue, et l’inviter à se munir, avant d’entrer en salle, de deux photographies par personne parmi un large choix placé à portée de main. Quand on découvre la scénographie, l’étonnement pointe, car elle ne ressemble pas à l’idée qu’on se fait d’un spectacle de mentalisme : la matière bois domine, une sorte de silhouette d’arbre plane est posée au sol et supporte des bocaux de verre, des étagères sont disposées au lointain, des métronomes à jardin, un tube transparent traversé de branches à cour ainsi qu’une table et deux chaises. L’ensemble est bien mystérieux.

Manipuler pour mieux libérer

Il y a une forte dimension théâtrale dans le duo qui arrive sur scène, entre un contrebassiste sombre et taciturne, Joris Vanvinckenroye, et Kurt Demey dans un style au contraire très avenant. Le duo en joue comme ressort comique, mais il ne s’agit pas que de plaisanter : il faut, surtout, manipuler. On ne saurait révéler les tours sans gâcher le plaisir de futurs spectateurs : on se contentera de dire que, avec la participation du public, le mentaliste se débrouille pour générer des coïncidences qui semblent extraordinaires, en enrobant le tout dans une présentation très ludique. Les murmures de surprise le disputent aux murmures d’admiration dans la salle, très réactive puisque largement mise à contribution. L’accompagnement musical est de qualité, quelques très belles images sont également proposées : c’est un spectacle qui soigne aussi bien la forme que le fond. Ce dernier tend à nous inculquer ceci : “Méfiez-vous du hasard”. Après une démonstration aussi brillante que marquante, on peut parier que l’avertissement restera longtemps à l’esprit des membres du public.

Mathieu Dochtermann