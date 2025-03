La Philharmonie présente au sein de la même soirée deux musiciens issus de la fertile scène de Tel Aviv, Shai Maestro et Avishai Cohen, passés tous deux par New York et la case ECM.

D’un côté, un pianiste révélé tout jeune auprès du contrebassiste Avishai Cohen au milieu des années 2000, dans un trio qui provoqua quelques remous et constitua pour lui une formidable école : Shai Maestro. Il a depuis mené une belle carrière, cultivant avec sa propre formation (Jorge Roeder à la contrebasse et l’admirable Ofri Nehemya à la batterie) tout ce qui avait contribué à lancer sa réputation : un sens mélodique assumé, un toucher délicat et clair, une aisance avec les mètres impairs et un univers mâtiné d’influences orientales qu’il partage avec d’autres pianistes issus, comme lui, de la fertile scène israélienne.

Cycle ECM à la Philharmonie

De l’autre, un trompettiste qui s’est imposé avec une force tranquille comme un des musiciens majeurs de notre époque : issu d’une fratrie remarquable de musiciens, Avishai Cohen développe à la tête d’un quartet fidèle et soudé (avec Yonathan Avishai au piano, Barak Mori à la contrebasse et Ziv Ravitz à la batterie) le rapport à l’instant et l’agilité à se mouvoir collectivement. Le quartet s’inscrit dans l’héritage spirituel du Second Quintet de Miles Davis, moins dans le son et l’énergie que dans la liberté de mouvement. Un concert proposé dans le cadre d’un cycle de concerts organisé à la Philharmonie autour du label ECM, sur lequel les deux artistes ont publié leurs dernières productions.

Vincent Bessières