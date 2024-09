Hailu Mergia, musicien atypique venu d’Ethiopie

Parmi les nombreuses redécouvertes des Éthiopiens, celle du musicien atypique Hailu Mergia révèle une histoire exceptionnelle, tout comme sa venue à Paris.

Claviériste mais aussi accordéoniste, arrangeur mais encore nightclubber, Hailu Mergia eut son heure de gloire en Éthiopie, avant de trouver refuge aux États-Unis en 1981. Las, après avoir vivoté de la musique, suite à une tournée outre-Atlantique, Hailu Mergia deviendra chauffeur de taxi jusqu’à ce que le chercheur de sons Brian Shimkovitz le sollicite en 2013 pour rééditer une cassette qu’il s’est procurée lors d’un trip, dans un bled du nord de l’Éthiopie : Hailu Mergia and His Classic Instrument, « un enregistrement de 1986 où il joue de l’accordéon et des claviers qui m’avait vraiment retourné », selon le fondateur du label Awesome Tapes From Africa. Cette cassette sera suivie de deux autres, dont Tche Bellow et son terrible hit Musical Silt, un sacré Graal qui assoit définitivement la renommée de l’Éthiopien. Depuis, il enchaîne les concerts, tout en étant remixé par de jeunes fans.

Jacques Denis