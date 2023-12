Vladimir & Elena Ant célèbrent Odessa, son âme insoumise, son optimisme et sa résistance, en un cabaret joyeux qui ensoleille la Cartoucherie en mêlant chansons populaires et musiques klezmer.

Comment se déroule le spectacle ?

Vladimir & Elena Ant : Comme un vrai cabaret ! Le public est installé à sa guise dans la salle, débarrassée du gradin. Les musiciens (Charles Rappoport au violon, Guillaume Juigner à la clarinette, Victor Froget à l’accordéon et Rémi Liffran à la contrebasse), les deux comédiens-chanteurs (Régis Chaussard et Audrey Fayolle) et moi-même sommes sur l’estrade et nous déplaçons parmi le public, à l’image de ce spectacle vivant sans frontières. Il est prévu que le spectacle dure une heure, mais comme la forme du cabaret est très libre, elle se prête aussi à toutes les improvisations, pour créer une conversation amicale et décontractée dans une atmosphère de confiance. Nous aimerions aussi, après la fin de notre programme, continuer les soirées par un petit jam session. Le spectacle est en français, y compris les chansons.

« Nous chantons une Odessa légendaire. »

Pourquoi rendre hommage à Odessa ?

V & E. A. : Cette ville a offert au monde une culture musicale originale, grâce à sa richesse multiculturelle. Le duc de Richelieu (1766-1822), son premier maire, a toujours adoré Odessa. Notre public sera sûrement intéressé d’apprendre cette histoire que beaucoup ignorent ici. Dès la fin du XVIIIème siècle, les Juifs ont commencé à s’installer à Odessa. Ils ont apporté beaucoup à sa culture. Ce n’est pas par hasard que les chansons d’Odessa sont souvent klezmer. Nous les interprétons, mêlées à d’autres de la tradition populaire. Notre cabaret n’est pas un musée ou un laboratoire analytique ; nous ne sommes pas exhaustifs ; nous sommes partiaux ! Nous chantons une Odessa légendaire, une ville mythique qui est aussi une ville indomptable : l’humanité a besoin d’une cité pareille. Cette ville est tellement forte qu’elle a transformé tout le tragique qu’elle a subi en art joyeux. Nous avons grandi en URSS. Odessa était une référence dans notre culture. Nous connaissions ses chansons depuis l’enfance : elles faisaient partie de la culture alternative, loin des doctrines soviétiques ; on ne les entendait pas à la radio, mais elle respiraient la liberté. Voilà ce que nous avons voulu présenter au public français. Voilà pourquoi nous avons eu l’idée de faire ce cabaret.

Catherine Robert