Adaptation d’un roman relatant le crime d’honneur d’une jeune femme en Irak, Que sur toi se lamente le Tigre ne tire pas profit d’une mise en scène surchargée.

Après Tropique de la violence, Alexandre Zeff se lance à nouveau dans l’adaptation scénique d’un récit à succès. Que sur toi se lamente le tigre, écrit par Emilienne Malfatto, a reçu le Prix Goncourt du premier roman en 2021. Oratorio autour du meurtre d’honneur d’une jeune femme tombée enceinte sans être mariée, dans le cadre d’un Irak rural contemporain et en guerre, le court récit fait se succéder des monologues que le metteur en scène, comme dans son précédent spectacle, choisit de porter au plateau en les accompagnant d’effets sonores, de musiques, de chants et de projections vidéos. Nous voici donc découvrant la jeune femme et ses proches, les structures de l’impitoyable patriarcat qui la conduit à la mort pour avoir simplement suivi son désir de vie, les quêtes de liberté qui se fracassent contre un ordre social que rien ne paraît pouvoir renverser, sur fond du fleuve Tigre qui offre à l’ensemble un arrière-plan de légende. Dans sa note d’intention, Alexandre Zeff dit vouloir « modifier l’état de conscience du spectateur (…), le plonger dans un état hypnagogique ». Mais sa mise en scène a plutôt tendance à noyer la sensibilité dans un trop-plein d’effets disparates.

La volonté de créer un spectacle total

D’un lyrisme parfois maladroit, même s’il offre une galerie de portraits variés, nuancés, et parfois inattendus, le texte ne ménage que peu de surprises dans une histoire dès le départ marquée par la fatalité. Les chants portés notamment – et de plutôt belle manière – par Lina El Arabi sont tellement sonorisés que la matière de sa voix s’y perd. Les vidéos prennent, quant à elles, tantôt la piste de la représentation graphique, tantôt celle de la projection de portraits des personnages et, régulièrement, en arrière-plan, en mode animation, celle du Tigre dont les eaux enflent, grondent et menacent. Côté images scéniques, si certaines séduisent, surprennent, relancent brièvement l’intérêt, d’autres sont ratées, comme cette poupée visiblement inerte, qu’une projection donne cependant l’impression de vouloir laisser croire au spectateur qu’il s’agirait d’une petite fille qui parle. À l’image du grondement sonore qui s’installe d’emblée et ne disparaîtra qu’à la fin, la mise en scène d’Alexandre Zeff est surtout chargée à l’excès et fait crouler le spectateur sous une addition d’effets qui s’accumulent, s’annulent et ne disent rien d’autre que la volonté de créer une spectacle total qui s’avère en fin de compte disparate et peu convaincant. On a beau être sensible au sort des femmes d’Irak, Que sur toi se lamente le Tigre ne nous fait guère ressentir d’émotion autre qu’une pitié que ce lamento étire plus qu’il ne la fait vibrer.

Eric Demey