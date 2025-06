Un nouveau portrait signé Mickaël Phelippeau continue son exploration de la danse comme art relationnel.

On dit volontiers des portraits de Mickaël Phelippeau qu’il s’agit d’une danse documentaire, d’un art de la rencontre, de la vie même transposée sur le plateau. Du réel, et non de la fiction. Mais le roman n’est-il pas l’art de mentir vrai ? Et les chorégraphies de Phelippeau ne pencheraient-elles pas plutôt de ce côté ? À chacun de ses « portraits » la curiosité est son moteur, la tendresse de son regard sa matière poétique. Après Lou, Juste Heddy, Anastasia, et bien d’autres, déjà présentés par La Belle Scène Saint-Denis. Voici donc Jean-Romuald, un garçon de son âge repéré grâce à un atelier, un jeune danseur issu d’un IME de Château-Thierry. Dans cet opus il s’attache à lui faire déployer son corps dans toutes ses dimensions physiques, mais pas seulement, car apparaissent aussi son allonge, sa discrétion, et sa grâce innée quand il sourit.

Agnès Izrine