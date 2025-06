Mêlant théâtre d’objets, marionnettes, vidéo et théâtre noir, portée par le comédien Damien Saugeon et le manipulateur Emmanuel Laborde, la mise en scène de Michaël Dusautoy retrace le parcours du petit Okilélé, rejeté par sa famille, qui construit un chemin de résilience.

« Oh, qu’il est laid ! » : voilà comment sa famille accueille le jour de sa naissance le nouveau venu, qui acquiert là son drôle de prénom. Honteux, indésirable, Okilélé se réfugie sous l’évier, où il finira emmuré. Une fin tragique ? Plutôt le début d’un vaste voyage qui lui permet non seulement de survivre, mais aussi de grandir et d’inventer sa vie, sans ressentiment. Extraordinairement curieux et créatif, Okilélé surmonte les traumatismes. Même s’il n’a pas la dégaine d’un super héros, même avec sa drôle de tête et sans biscottos, il en a les attributs fortiches. Dans l’épatante adaptation conçue par le Collectif Quatre Ailes, un père s’adresse à son enfant taciturne, qui pourrait être assis parmi le public. Alors qu’il range le garage de la maison, ce père débusque ses souvenirs, remonte le fil de son enfance et raconte l’histoire d’Okilélé, étonnant personnage qu’il avait inventé pour contrer sa solitude.

Alliage magique

Raconter, pour le Collectif Quatre Ailes, ce n’est pas seulement dire ou incarner, c’est d’abord et surtout bricoler savamment un alliage magique assemblant les images, les mots, les objets, les corps. Il faut dire que l’histoire est au départ née dans les pages d’un album de Claude Ponti, qui constituent un lieu extraordinaire de correspondances étonnantes entre dessin et langage, où des mots jamais vus s’invitent et prennent corps, où le monde s’anime de manière loufoque et inattendue. Avant cet opus, le collectif a dans la même veine créé une version scénique réjouissante de Mille secrets de poussins d’après l’album de Claude Ponti. Accompagnés par la vidéo et la scénographie d’Annabelle Brunet, le comédien Damien Saugeon et le manipulateur Emmanuel Laborde fabriquent une partition millimétrée, empreinte malgré les douleurs d’humour et de douceur, qui se plaît à déborder des cadres. Pour les petits comme pour les grands, le voyage d’Okilélé célèbre la force de l’imaginaire, et le pouvoir d’inventer sa vie.

Agnès Santi