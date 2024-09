Portrait de famille, une histoire des Atrides

Jean-François Sivadier met en scène 14 étudiants de la promotion 2023 du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans un texte écrit pour eux : plaisante entrée dans la carrière.

Les Atrides revisités par Jean-François Sivadier composent une famille rock’n’roll dont les membres ne s’embarrassent pas des conventions de la piété filiale. Ils se bouffent entre eux, se trucident à tour de bras, confondent la gifle et la caresse, conduisent leurs enfants au bûcher comme d’autres les emmènent au judo le samedi, se traitent allègrement de putes, d’assassins ou de cocus. Coule dans cette famille ce qui jamais ne doit couler : sperme et sang ; et on y a tôt fait de s’y découvrir le frère de sa mère et l’assassin de son père. Dans la scénographie conçue par les étudiants en 4ème année à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris (Xavi Ambroise, Martin Huot et Violette Rivière) qu’éclairent avec talent les lumières de Jean-Jacques Beaudouin, 14 des étudiants de la promotion 2023 du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (Cindy Almeida de Brito, Walid Caïd, Manon Leguay, Arthur Louis-Calixte, Elena El Ghaoui, Rodolphe Fichera, Marine Gramond, Mohamed Guerbi, Olek Guillaume, Olivia Jubin, Sébastien Lefebvre, Aristote Luyindula, Alexandre Patlajean et Marcel Yildiz) s’emparent de ces figures déjantées. Alternent tragédie et comédie, drame et farce, émotion et plaisanteries potaches. Comme dans Le Songe d’une nuit d’été, le théâtre est dans le théâtre et la jeunesse est reine.

Génération flamboyante

Chacun devant briller à part égale avec ses camarades, les apprentis comédiens se voient confier des monologues leur permettant de manifester leur talent, entre des scènes de groupe où ils montrent qu’ils savent jouer ensemble et passer d’un rôle à l’autre. La forme de l’exercice constitue sa limite et le rythme pâtit parfois de cette exigence égalitaire. Le texte de Jean-François Sivadier est franchement drôle et d’une acuité politique savoureuse dans la première partie avant l’entracte. Il est plus poussif dans la seconde, où la scène de thérapie de groupe qui met le théâtre en abyme est moins enlevée que la parodie tragique du début, et vire à l’entre-soi blagueur et au pastiche de khâgneux. La mise en scène est au cordeau : Jean-François Sivadier prouve une fois encore son grand talent à diriger une troupe et à embraser la scène. Les jeunes comédiens sont indéniablement talentueux et parmi eux, Marine Gramond – déjà brillante dans les spectacles estivaux du NTP – confirme qu’elle est appelée à devenir une des comédiennes les plus éblouissantes de sa génération. Sa Clytemnestre est royale. L’ensemble offre une soirée charmante et joyeuse. Même si Calchas est toujours bourré et Cassandre complètement défoncée, tout est de bon augure pour les saisons à venir de La Commune, désormais dirigée par Frédéric Bélier-Garcia.

Catherine Robert