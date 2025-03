Jazz sous les pommiers, édition 2025

Dans la Manche, le festival Jazz sous les pommiers, à Coutances, illustre de manière foisonnante la diversité du jazz actuel et des musiques qu’on lui associe.

Rendez-vous du mois de mai, programmé sur le « pont » de l’Ascension, Jazz sous les pommiers voit se métamorphoser la petite cité normande de 8000 habitants de Coutances en un bouillonnement de musiques qui marque le début de la saison estivale des festivals. Répartis en différents points de la ville, pour certains gratuits, parfois en plein air malgré la menace toujours planante d’une averse, un large bouquet de concerts est présenté du matin au soir sur une dizaine de jours, dans lequel on peut forger son programme à la carte… à condition de réserver tôt ! De la cathédrale au cinéma, du théâtre municipal au palais des sports, du chapiteau aux caves de vieilles pierres, les lieux se mettent à vibrer dans un esprit convivial et bon enfant, émaillé de cidre local et d’un cornet de frites (à consommer avec modération, nous dit-on dans les deux cas).

Une manifestation qui embrasse large

Revendiquant une forte représentation de la scène française, accueillant deux artistes en résidence — actuellement la chanteuse Marion Rampal, qui présentera un hommage à Abbey Lincoln, et le tromboniste Robinson Khoury, qui vient d’être élu musicien français de l’année par l’Académie du jazz — et des créations comme la Carnival Love Story du batteur Arnaud Dolmen avec 150 musiciens amateurs, Jazz sous les pommiers affiche aussi son lot de stars internationales et de « grands noms » dans un équilibre entre des artistes grand public (Richard Galliano, Hiromi, Pink Martini, Salif Keita, Caravan Palace…) et des propositions plus pointues qui titilleront les esprits curieux (Gonzalo Rubalcaba avec Chris Potter, le projet Looking for Mingus, la nouvelle version de The Bad Plus ou la rencontre entre le jeune groupe français Ishkero et le saxophoniste américain Donny McCaslin). La manifestation embrasse large, assume ses tentations cross-over, ses échappées vers l’électro, la funk ou la world dans une affiche foisonnante où il est difficile de ne pas trouver un concert à son goût.

Vincent Bessières