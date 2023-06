« J’ai mangé du Jacques » un savoureux banquet musical

Ces deux-là n’ont pas décidé d’arrêter de faire le Jacques. Bien au contraire ! Julie Autissier et Raphaël Callandreau s’amusent et proposent un savoureux banquet musical.

Quelle drôle d’idée ! Jugez plutôt : Julie Autissier et Raphaël Callandreau ont choisi de monter un spectacle entièrement dédié à tous ceux qui se prénomment Jacques. Et ils sont nombreux en la matière : Prévert, Dutronc, Higelin, Demy… Tel est le menu, du style cadavre exquis, de J’ai mangé du Jacques, où les deux comédiens, interprètes et multi-instrumentistes croquent des reprises diverses, mais jamais avariées ; autrement dit « un engagement créatif façon madeleine de Proust », où « il s’agit de revisiter avec délectation ce patrimoine ». Dès que le rideau s’ouvre, l’affable duo s’attable autour de ce répertoire, réarrangé pour que les paroles s’enchaînent naturellement. « De ce banquet musical émerge un lien : “Jacques a dit”. Quoi ? D’être vivant, fougueux, rebelle, amoureux, de déguster pleinement l’instant présent. » À déguster sans modération pour tous ceux qui goûtent la variété française.

Jacques Denis