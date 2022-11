« Les 1001 Nuits du jazz : John Coltrane, A Love Supreme »

La série des concerts-conférences de Raphaël Imbert se penche sur une œuvre monumentale du jazz, « A Love Supreme » de John Coltrane.

Les « 1001 Nuits du jazz » sont ce rendez-vous initié par le saxophoniste Raphaël Imbert au Bal Blomet, qui, selon un rythme bimensuel, explore « les différentes étapes de l’épopée du jazz » sous la forme de concerts émaillés de commentaires historiques et d’explications. Ce mois-ci, le musicien s’attaque à un monument composé par John Coltrane, la suite en quatre mouvements « A Love Supreme » (1964) conçue par son auteur comme une transposition de son propre cheminement mystique. Imbert, qui connait bien la thématique pour avoir consacré une thèse aux « initiés, mystiques et prophètes » du jazz, devrait à cette occasion révéler tous les secrets de composition et la portée spirituelle de cette œuvre majuscule, qu’il interprétera avec un beau quartet, composé de Vincent Lafont au piano, Pierre Fénichel à la contrebasse et Mourad Benhammou à la batterie.



Vincent Bessières