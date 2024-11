William Christie célèbre ses quatre-vingts ans avec une nouvelle production des Fêtes d’Hébé de Rameau, mise en scène par Robert Carsen, un complice de longue date, et avec une journée anniversaire à la Philharmonie.

William Christie et la musique française, c’est une histoire de plus de quarante ans, avec, entre autres, la mythique résurrection d’Atys de Lully. Le fondateur des Arts Florissants entretient également une complicité de longue date avec le metteur en scène Robert Carsen – dix productions depuis 1993, dont l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris du dernier opus lyrique de Rameau, Les Boréades, en 2003. C’est un autre opéra-ballet de l’auteur du Traité de l’harmonie que les deux artistes proposent pour les quatre-vingts ans du chef américain, naturalisé français. En un prologue et trois entrées, Les Fêtes d’Hébé célèbrent les arts et la jeunesse, avec le génie orchestral du premier symphoniste de l’histoire. Pour ce nouveau spectacle, William Christie est entouré de plusieurs générations de chanteurs et chanteuses qu’il a propulsés sur le devant de la scène, d’Emmanuelle de Negri à Lea Desandre.

Journée anniversaire à la Philharmonie

En contrepoint des représentations à l’Opéra Comique, la Philharmonie fête également cette figure tutélaire du répertoire baroque par une journée anniversaire en trois rendez-vous. Paul Agnew, désormais co-directeur des Arts Florissants, réunit des jeunes talents confirmés, à l’instar de Théotime Langlois de Swarte, dans un florilège intimiste de musique française sur des instruments du Musée de la Cité de la musique. Pierre-François Dollé propose un bal participatif avec l’ensemble baroque. Sous la direction de William Christie lui-même, la soirée referme les célébrations avec de grandes pages lyriques de Rameau et Haendel.

Gilles Charlassier