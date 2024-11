Pierre Bleuse dirige Edgard Varèse

Les jeunes musiciens de l’Ensemble Next et de l’Orchestre du Conservatoire rejoignent ceux de l’Ensemble Intercontemporain pour ce portrait d’un compositeur essentiel.

Lorsqu’il meurt en 1965, à 81 ans, Edgard Varèse laisse une quinzaine d’œuvres seulement, il a détruit toutes celles antérieures à Amériques (1918-1922). Mais chacune est à la fois une exploration et une réalisation accomplie. On dit souvent qu’il est celui qui a fait du bruit un « son en devenir ». En cela, il permet les révolutions sonores à venir : la musique concrète ou la musique spectrale doivent beaucoup à sa volonté de s’affranchir des conventions. Ce credo révolutionnaire, qui le rapproche de Berlioz – qu’il admirait –, l’accompagnera d’Amériques, symphonie éruptive aux sons fusants, portée par un orchestre gigantesque augmenté de percussions, de sirènes et de sifflets, à Ionisation pour treize percussionnistes (on imagine la stupéfaction des auditeurs en 1933 !) et au-delà.

Contrastes et puissance expressive

Les contrastes sont un moteur permanent de la musique de Varèse. D’une œuvre à l’autre, le programme composé par Pierre Bleuse joue également sur la puissance expressive – et spirituelle – de chaque effectif : du solo (Densité 21,5 pour flûte) à l’orchestre (Arcana) en passant par les mélodies avec ensemble (soprano, vents, harpe et percussions dans Offrandes) et des effectifs ad hoc (vents et contrebasse pour Octandre, vents et percussions pour Intégrales).

Jean-Guillaume Lebrun