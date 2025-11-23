Fouad Boussouf présente à Chaillot YËS et °Up

Le directeur du Phare – CCN du Havre Normandie s’installe dans le Grand foyer du Théâtre national de la danse de Chaillot pour deux week-ends placés sous le signe du duo, de la complicité et de la jeunesse.

Adolescents, Yanice Djae et Sébastien Vague affirmaient leur technique de danseur hip-hop dans les rues de Vitry-sur-Seine. C’est là que Fouad Boussouf les a rencontrés avant de leur créer sur mesure le duo Les Éléments en 2014. Alors qu’ils sont tous deux devenus professionnels, on les retrouve aujourd’hui dans YËS, autre duo concocté par le chorégraphe havrais, pour le jeune public cette fois. Avec leurs bouches et leurs corps pour tout instrument musical, les deux amis allient danses urbaine, traditionnelle et contemporaine pour mieux jouer de leurs différences et se dévoiler dans toute leur fraternité.

Une rencontre réjouissante entre violon et football freestyle

Paul Molina est champion de football freestyle, Gabriel Majou violoniste virtuose. Ils appartiennent à deux univers si différents qu’orchestrer leur rencontre sur scène n’allait pas de soi. Il fallait toute la fantaisie de Fouad Boussouf pour l’imaginer, tout son talent – et celui de ses deux interprètes – pour réussir ce défi, haut la main ! Les deux hommes jouent à se défier avec une évidente complicité, dans une écoute mutuelle de chaque instant. Quand le premier est capable de ralentir le tempo, de suspendre son geste pour ajouter de la poésie à la prouesse, le second a la fougue nécessaire pour manier par instants son instrument électrique à la manière d’un rockeur déchaîné.

Delphine Baffour