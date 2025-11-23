Deux créations de François Chaignaud à couper le souffle, au sens propre comme au sens figuré, pour rouvrir un lieu mythique.

À l’occasion de sa réouverture, le Grand Palais s’associe au Festival d’Automne pour présenter deux créations de François Chaignaud, programmées dans le cadre du Portrait que lui consacre le Festival. La première, Sylphides, réactive une pièce culte imaginée en 2009 avec Cecilia Bengolea. Dans cette version chorale et immersive, les corps des interprètes, gainés dans des sacs de latex noir, évoquent tour à tour des statues antiques, des cocons ou des vanités futuristes. Inspirée par les créatures aériennes du XVIIIe siècle et les ballets romantiques du XIXe, la pièce interroge la frontière entre surface et intériorité, entre vie et disparition. Le latex devient membrane, révélant le souffle comme ultime mouvement. Dans la galerie 2 du Grand Palais, Sylphides se déploie en procession hypnotique, où chaque corps vise à traverser une mue, une expérience-limite vers une autre danse.

Cabaret baroque

Trois jours plus tard, changement de registre avec La Revue des Tumerels, première mondiale conçue avec le chef de chœur Geoffroy Jourdain. Dans la galerie 7, chanteurs, danseurs et performeurs se réunissent pour une forme cabarétique mêlant musique ancienne et hymnes contemporains. Le mot “tumer”, issu du vieux français, évoque l’agitation, la chute, la danse — autant de gestes que le duo réinvente dans une dérive joyeuse et interactive. Tour à tour “Frannie from the block” et “Mademoiselle Crapote”, Chaignaud et Jourdain orchestrent une célébration des identités plurielles, où le chant sacré rencontre les codes du cabaret. Après les pièces tumulus et In absentia, cette création marque une nouvelle étape dans leur exploration du corps chantant, du collectif et du rituel. Une clôture festive pour l’édition 2025 du Festival d’Automne.

Agnès Izrine