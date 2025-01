Sous la direction de Pablo Heras-Casado puis Daniel Harding, l’Orchestre philharmonique de Radio France accueille deux des plus brillants violonistes actuels, Isabelle Faust et Renaud Capuçon.

Ce n’est pas la virtuosité qui départagera Isabelle Faust et Renaud Capuçon (ces deux-là sont doués d’une technique confinant à la perfection). Chambristes accomplis autant que, comme ici, partenaires des plus grands chefs, ils se distinguent par quelques prédilections de répertoire (Bach pour l’une, la musique française pour l’autre) et une approche sensiblement différente : plus analytique (mais chaleureuse) d’un côté, davantage portée sur l’effusion (mais dans la rigueur) de l’autre. Ce sont en tout cas deux grands moments musicaux qu’ils offrent respectivement dans l’ironie et le sombre lyrisme du Deuxième Concerto de Chostakovitch (résonant ici avec les « Rêves d’hiver » de Tchaïkovski) et dans la poésie de Chausson (Poème op. 25), à laquelle Renaud Capuçon ajoute la création d’un concerto en forme de ballade d’Éric Tanguy (né en 1968).

Jean-Guillaume Lebrun