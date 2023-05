Into the Hairy, nouvelle création de Sharon Eyal et Gai Behar

Dans une 43ème édition qui s’écrit entre mémoire et création, Sharon Eyal et Gai Behar s’inscrivent du côté de la nouveauté et reviennent à Montpellier Danse pour présenter une toute nouvelle pièce : Into the Hairy.

Grande fidèle de Montpellier Danse, Sharon Eyal réserve encore une fois la primeur de sa nouvelle création, forcément très attendue, au festival. Après avoir exploré dans son dernier triptyque le sentiment amoureux, celle qui a fait ses classes auprès d’Ohad Naharin à la Batsheva continue de creuser le sillon des affects. Pour ce faire elle s’accompagne comme à son habitude de Gai Behar, musicien, fidèle complice et co-auteur.

Une danse qui sonde les affects

Dans Into the Hairy (À l’intérieur de la chevelure) sept danseurs de sa compagnie L-E-V- (toujours excellents) l’accompagnent dans son entreprise de mettre « la peau de son âme à nu » selon ses propres termes. L’occasion de goûter une fois encore à la gestuelle si particulière, partant du ventre, animale, tendue, désarticulée et d’une énergie folle de celle qui est l’une des figures de proue de la danse israélienne.

Delphine Baffour