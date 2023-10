Alice Ripoll signe deux œuvres frappantes, engagées, qui donnent à voir le Brésil actuel.

Le racisme, les inégalités, Alice Ripoll en a fait sa matière à réfléchir autant qu’à danser. Dans ses pièces, elle met en exergue les travers de nos sociétés, mais aussi les nôtres, quant aux biais de notre pensée, aux idées préconçues. Elle travaille avec deux compagnies REC et Suave composées de danseurs singuliers, tous issus des favelas de Rio. Ils nourrissent son processus créatif qui ne repose ni sur une technique, ni sur des mouvements, mais sur des combinaisons nées de leurs expériences et de leurs aspirations. Ainsi, aCORdo articule l’idée de s’accorder et le rapport à la couleur de peau – « a cor do » signifiant « la couleur de ». Quant à Zona Franca, elle conjugue la Zone Franche, qui permet la circulation de produits « hors taxes », les lieux où le droit vacille, et la franchise. Alice Ripoll joue à merveille de ces contradictions dans ses chorégraphies évocatrices et ambivalentes.

Des pièces envoûtantes

C’est typiquement le cas du quatuor aCORdo qui place le spectateur dans une situation inédite sinon délicate. Les interprètes, se lançant dans des poses d’abandon total rappelant des Pietas ou des descentes de croix, s’alanguissant près du public ou se laissant aller à la transe, finissent, avec leur accord, par s’emparer de leurs effets personnels… S’ensuit un jeu trouble que l’on ne dévoilera pas. Zona Franca, création 2023, plonge ses racines dans le contexte politique brésilien, post-covid et post-Bolsonaro. Les dix artistes nous racontent les aspirations de la jeunesse brésilienne d’aujourd’hui, mêlant des danses populaires du Nord et du Nord-Est du Brésil avec de l’afro ou afro house. Une samba féroce s’empare des corps désarticulés et chantants, qui ont l’énergie du désespoir et soulèvent des montagnes, exprimant la rage et le bonheur de vivre.

Agnès Izrine