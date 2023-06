Seule en scène d’une jeune femme d’origine kosovare, Koso War d’Arblinda Dauti et Koso Morina rapporte les tiraillements entre son milieu familial et la société (suisse) où elle vit désormais.

À la fin du siècle dernier, la guerre en Yougoslavie a ensanglanté l’Europe en des affrontements interethniques et territoriaux. Le Kosovo, entre autres, en fut le théâtre, provoquant la fuite de milliers de réfugiés. Parmi ceux-ci, Arblinda Dauti et Koso Morina, co-autrices de ce texte aux atours autobiographiques. Toutes deux d’origine kosovare, résidant dorénavant en Suisse, ont coécrit l’exil, et surtout les tensions entre les valeurs familiales et celles de la société où elles vivent désormais. Interprété par Koso Morina et mis en scène par Christophe Thiry, Koso War est un récit sensible qui se centre sur « un environnement minutieusement décrit avec un mélange savamment dosé de franchise, pudeur, humour et loyauté envers l’ombre et la lumière ! »

Eric Demey