À la recherche des origines, et à la recherche de ce qui fait notre humanité : hypothèse est un spectacle de théâtre de rue qui interroge le vécu d’une (très) lointaine ancêtre, entre connaissances scientifiques et fiction.

Autour d’un espace scénique planté au milieu de la rue, le public se déplace plusieurs fois pour changer de point de vue, comme pour éprouver physiquement l’exercice intellectuel et émotionnel dans lequel il est entraîné. Strate après strate, hypothèse creuse : en partant à la recherche du passé, en explorant la préhistoire, en inventant la rencontre avec une femme ayant vécu il y a 43 000 ans, les membres du Pudding Théâtre mettent également en scène le processus scientifique permettant la connaissance, et les personnes qui, au temps présent, font le spectacle. Une mise en abyme habile, qui revient fondamentalement à unir le public autour de cette question : qu’est-ce qui fait de nous des humains ? Un spectacle qui relève le défi d’être à la fois drôle et parfaitement sérieux.

Mathieu Dochtermann