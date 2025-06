SOLDATE est un spectacle tout terrain pour six comédiennes, qui, comme son nom l’indique, s’articule autour de l’idée du combat, spécifiquement celui des femmes. Partant de la figure biblique de Judith, le spectacle part à la recherche de nos héroïnes.

La guerre, encore ? Oui… et non. SOLDATE n’est pas un biopic fictionnel sur une bidasse essayant de survivre au front. Peut-être est-ce une variation autour de la femme qui doit combattre pour survivre à la bataille constante qu’est la vie moderne ? C’est une exploration collective des figures héroïques féminines, de la question de la confrontation à la violence, et du courage. Un espace en extérieur, cinq chaises et une pastèque : c’est là tout le dispositif nécessaire aux six interprètes pour entraîner le public à leur suite. Un théâtre de tréteaux où comptent avant tout l’énergie des artistes et la verve des répliques. SOLDATE est le premier volet du cycle des descendantes, dont le deuxième volet, MÈRE, joue également à LaScierie.

Mathieu Dochtermann