Huellas est un spectacle acrobatique mis en scène par Olivier Meyrou qui met aux prises deux circassiens, Matias Pilet et Fernando Gonzalez Bahamondez, et une scénographie-agrès originale : un grand carré d’argile noire posé en plein air.

L’inspiration est venue d’une découverte archéologique, celle d’empreintes laissées par de lointains ancêtres dans la glaise, il y a des dizaines de milliers d’années. En creux, c’est une histoire de l’humanité, du corps et du mouvement qui s’imagine à partir de là. Sur cette surface malléable, les deux interprètes contemporains, Matias Pilet et Fernando Gonzalez Bahamondez, endossent le rôle de deux hominidés qui établissent le contact. On sent qu’ils ne sont pas de la même tribu, peut-être même pas de la même espèce : leur corporalité, ce que leurs gestes disent de leur rapport au monde, les signalent comme différents. La rencontre se fait, néanmoins, maladroite et touchante.

La grâce des corps en mouvement rehaussée par les peintures corporelles

Les deux acrobates ne maîtrisent pas seulement leur discipline à la perfection : ils nourrissent ces 50 minutes de spectacle avec un théâtre physique parfaitement lisible, qui les fait évoluer dans un registre où la tendresse, l’humour, le jeu ont toute leur place. La terre laisse sur eux son empreinte, un enduit noir dans lequel ils tracent au doigt des peintures corporelles. Pour les accompagner dans leur exploration, la musicienne et chanteuse mapuche Karen Wenvl amène sa voix et ses rythmes avec la sincérité d’une interprétation en direct. Un spectacle cru et sincère porté par de magnifiques interprètes.

Mathieu Dochtermann