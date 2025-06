Dans Monographie, le jongleur Guillaume Martinet s’inspire de l’univers du cartoon. Par l’humour et une bonne dose d’absurde, il fait de son propre corps le lieu de grandes surprises.

Defracto explore depuis une quinzaine d’années un langage corporel et jonglé où l’humour est roi. De cette compagnie qui fait aujourd’hui référence dans sa discipline, on se rappelle par exemple de Flaque (2013), où Guillaume Martinet, David Maillard et Éric Longequel mêlaient différentes pratiques – le hip hop, le butô ou encore la danse classique – pour interroger les fondements de leur art, notamment la virtuosité qui lui est encore très souvent associée. Plus tard, dans Croûte (2021) qui est toujours en tournée, Guillaume Martinet poursuit cette recherche, seul cette fois dans une performance in situ tout terrain. C’est de nouveau en solo qu’on retrouve l’artiste dans Monographie.

Impossible n’est pas jonglage

Dans ce spectacle qu’il qualifie de « solo de jonglage explosif de 50 minutes », Guillaume Martinet met encore en scène, avec l’aide de Yann Frisch, le rencontre de sa discipline de prédilection avec une autre de ses passions : le dessin. S’inspirant du cartoon, ce type de dessin animé dont les personnages échappent à chaque instant aux lois physiques, à travers des courses effrénées ou des contorsions, le jongleur s’amuse à « incarner cette impossibilité au plateau ». Muni de petits cerceaux, il déploie ainsi un univers plastique animé, comique et absurde, dont il est le héros.

Anaïs Heluin