2 Sœurs de Marien Tillet : une invitation à la rêverie qui nous amène à repenser le monde

Fidèle au théâtre pointu et insolite auquel elle travaille depuis sa création en 2012, la Compagnie francilienne Le Cri de l’Armoire nous plonge dans une histoire d’apparitions nocturnes, de sorcières et d’hystérie collective. Une flânerie facétieuse entre réel et imaginaire : un coup de cœur.

De spectacle en spectacle, l’auteur, metteur en scène et comédien Marien Tillet nous surprend et nous enthousiasme. Son excursion poético-philosophique dans l’univers du cannibalisme (Le Dernier Ogre, créé en février 2019*) était une réussite imposante. Cette saison, le directeur artistique de la Compagnie Le Cri de l’Armoire poursuit ses explorations pluridisciplinaires en terre d’étrangeté avec 2 Sœurs, une proposition de théâtre-récit qui entremêle art du conte et création sonore réalisée en direct. Ici, on embarque pour un voyage entre la France et l’Irlande, entre notre époque et le milieu du XXème siècle, on glisse sans transition des incertitudes du rêve aux pensées cartésiennes de la réalité. Au début de cette histoire : l’achat d’une vieille armoire par le narrateur, un ethnologue français spécialisé dans les phénomènes d’hystérie collective. À l’intérieur de ce meuble, au fond d’un tiroir, se cache un journal intime relatant les derniers mois d’une jeune Irlandaise assassinée dans son village, au début des années 1950, à la suite d’événements tragiques et mystérieux.

Un thriller écrit et interprété par l’étonnant Marien Tillet

« En Irlande, les bières sont joyeuses et les chansons tristes », fait observer le narrateur, personnage interprété avec humour et densité par le talentueux Marien Tillet qui, également, chante et joue du violon. 2 Sœurs est aussi fait de contrastes et de grands écarts. Ainsi que d’incises et de retours en arrière, d’enchevêtrements multiples, d’ellipses, de ruptures, de contrepoints, d’adresses au public et d’ouvertures vers le fabuleux. Au sein d’une esthétique de plateau nu baigné de clairs-obscurs (la scénographie et les lumières sont de Samuel Poncet, le dispositif sonore est de Pierre-Alain Vernette), ce spectacle nous entraîne dans un monde d’une acuité confondante. On est tour à tour réjoui et troublé, captivé et déstabilisé, intrigué et effrayé. Car ce thriller-enquête à la frontière du fantastique, reprenant certains codes du cinéma d’épouvante, s’amuse malicieusement à nous faire peur. À travers un crescendo dramatique d’une grande maîtrise, la nouvelle création de la Compagnie Le Cri de l’Armoire stimule notre réflexion et nourrit notre imaginaire. 2 Sœurs est plus qu’un divertissement. C’est une invitation à la rêverie qui, sans affèterie et sans pesanteur, nous amène à repenser le monde.

Manuel Piolat Soleymat

* Critique dans La Terrasse n° 274, mars 2019