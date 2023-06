“Hear eyes move – dances with Ligeti” d’ Elisabeth Schilling

Alors que l’on célèbre le centenaire de la naissance du compositeur György Ligeti, Elisabeth Schilling s’appuie sur ses Etudes pour Piano pour un concert de danse.

Rares sont les occasions de voir en France le travail de cette chorégraphe luxembourgeoise. On découvrira ici sa plus récente création, profondément inspirée par la relation danse-musique. Elle fait le choix de la complexité de la partition de Ligeti, jouée sur scène par la pianiste Cathy Krier. L’enjeu pour Elisabeth Schilling réside dans la notion de musicalité dans la danse, articulée à celle de mouvement dans la musique. Elle fait appel à cinq danseurs et danseuses, prompts à interroger une des préoccupations du compositeur sur la notion de sensation. Dès lors, danse et musique ne coexistent pas, mais partagent un même espace sensoriel et tentent un spectacle en forme de concert-danse ou de danse-concert !

Nathalie Yokel