Dans la simplicité du duo danse-musique qui est à l’origine de l’art du flamenco, Mercedes Ruiz et Santiago Lara nous plongent dans l’intensité de leur relation.

C’est une occasion à ne pas manquer d’accéder à une telle personnalité du flamenco : Mercedes Ruiz ne compte plus les distinctions, entre le prix Antonio Gadès reçu dès 2002, le Prix de la biennale de Séville, le Prix de la Critique au Festival de Jerez pour deux de ses spectacles, le Prix du Public de ce même festival, le Prix du meilleur danseur… D’abord danseuse au sein de compagnies de danse flamenca, dont celle d’Eva « la » Yerbabuena, elle lance ensuite sa propre compagnie qui lui permet de s’épanouir en tant que soliste. Antonio Canalès lui-même ne s’y trompe pas, et l’invite en tant que soliste dans son spectacle Bailaor. Le Ballet National d’Espagne l’invite ensuite à créer une pièce pour la troupe, et l’opéra Carmen.

Une aventure humaine et artistique

Elle fait partie de ces artistes profondément ancrés dans leur art, dans leur culture, dans leur tradition, mais qui cherchent les chemins d’un renouvellement et d’un dialogue avec le monde en marche. Avec Santiago Lara, guitariste que l’on voit également chez Rocio Marquez ou Rosario « la » Tremendita, l’aventure dure depuis de nombreuses années. En 2019, Ils partent ensemble dans une grande tournée aux États-Unis. Il est l’un des musiciens de Segunda Piel, sa dixième pièce. À côté de ces collaborations scéniques, il est l’auteur de cinq albums solo. Leur complicité est telle que Mercedes Ruiz déclare : « Sur scène, nous formons une seule et même personne ». Pourtant, Dual s’affirme bel et bien comme un duo danse-musique où chacun prend sa part dans cette fusion artistique que représente le flamenco sur le plan musical et chorégraphique. Avec cette pièce, les deux protagonistes cherchent aussi bien à explorer leur relation, la notion d’intime, que l’essence du flamenco. Leur fusion revisite les différents styles du flamenco, comme une traversée personnelle et universelle.

Nathalie Yokel