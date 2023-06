« Masonn (Murs) », Max Diakok fusionne hip hop et gwoka

À la tête de la compagnie Boukousou, Max Diakok fusionne hip hop et gwoka pour mieux explorer le thème de l’altérité.

« Les murs qui se construisent aujourd’hui (au prétexte de terrorisme, d’immigration sauvage ou de dieu préférable) ne se dressent pas entre des civilisations, des cultures ou des identités, mais entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des asphyxies sèches (…) Les murs menacent tout le monde, de l’un et l’autre côté́ de leur obscurité́. » Avec Masonn, qui signifie « murs » en créole, Max Diakok fait siens ces mots de Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant. Fusionnant gwoka guadeloupéen et hip hop avec une énergie vivifiante, il interroge notre peur autant que notre besoin d’altérité, et au-delà notre humanité.

Delphine Baffour