Dans le cadre de Premiers printemps, temps fort du Théâtre Gérard Philipe autour de l’émergence artistique, Clémence Coullon présente Hamlet(te), sa première mise en scène. À la fois libre et respectueuse, son approche de Shakespeare interroge avec fougue les codes théâtraux.

Votre Hamlet(te) naît au sein du Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique. Est-il d’emblée évident pour vous de vous confronter à Shakespeare pour une première mise en scène ?

Clémence Coullon : Ce n’est absolument pas évident ! Au départ, lorsqu’on me propose comme à tous les élèves de 3ème année de réaliser une mise en scène avec la moitié de la promotion – soit 15 personnes –, je ne pense pas du tout à Shakespeare. J’aime énormément cet auteur, mais m’y confronter si jeune alors que tant de mises en scène en ont été faites… Cela me semble insensé. Et puis, croyez-le ou non, je fais un jour un rêve qui me met Shakespeare dans la tête. Je me dis alors que si je ne le fais pas maintenant, je n’oserai sans doute pas le faire plus tard, alors je me suis lancée !

Votre titre nous met sur la piste d’une réflexion sur le genre. Est-ce cela que vous voulez entendre par le terme « variation » que vous employez pour décrire votre spectacle ?

C.C. : Je parle de « variation » en rapport avec l’accident qui survient à l’acte 3, alors que jusque-là nous avons respecté Shakespeare à la lettre, allant jusqu’à le jouer en costume dans un décors fait de colonnes et d’escaliers. Cet accident dont je préfère ne rien dévoiler ici remet d’un coup en question l’illusion, la construction d’un personnage, la répartition des rôles… Plus largement que la notion de genre, ce sont les conventions théâtrales et les stéréotypes qui sont interrogés.

Au moment de l’accident, votre écriture personnelle prend donc la place de celle de Shakespeare ?

C.C. : J’avais très peur de cela. Ce passage, qui dure environ 30 minutes sur deux heures de spectacle, m’a pris beaucoup temps à écrire pour cette raison. Finalement, je dirais qu’il s’agit davantage d’une écriture de situation que d’une écriture à proprement parler. Les comédiens déploient un jeu proche du clown et du burlesque, deux langages qui me sont chers. Ils restent toutefois dans le tragi-comique shakespearien, pour ensuite revenir au texte à l’acte 5.

Votre spectacle s’est-il transformé entre sa création au Conservatoire et votre venue au TGP ?

C.C. : Tout à fait, c’est pour moi une recréation. Il nous a fallu retravailler le décor, qui est très grand car cela offre la possibilité de différents niveaux de jeu. Aussi, ayant depuis créé un autre spectacle – Le roi, la reine et le bouffon, qui sera présenté lors du Prix 13, festival de mise en scène au Théâtre 13 (21 mai – 8 juin 2024) –, mes envies d’écriture se sont précisées. Dans ces deux pièces toutefois, se jouent une même quête de liberté, un désir fort de sortie des stéréotypes. Cela vient sans doute en partie du fait que j’ai grandi au sein de la Maison d’éducation de la légion d’honneur de Saint-Denis, internat pour jeunes filles où j’ai compris que seul le théâtre me permettrait de me sentir bien. Ma joie de présenter mon premier spectacle à Saint-Denis est de ce fait d’autant plus grande.

Propos recueillis par Anaïs Heluin