« M&M » d’Amala Dianor avec la complicité d’Awir et Leon

En complicité avec Awir, Leon, Amala Dianor fait émerger une expression artistique nouvelle, entre tradition et innovation, discipline et spontanéité.

M&M n’a rien à voir avec des sucreries quelconques : ce sont les initiales de Marion (Alzieu) et Mwenda (Marchand). La première est une danseuse contemporaine avec une technique solide, la seconde est une virtuose du dancehall, une culture urbaine jamaïcaine basée sur la musique riddim, un sous-genre du dubstep, plutôt répétitif, sur un rythme de 140 à 150 bpm. Inutile alors de préciser que cette création d’Amala Dianor sera probablement une bombe d’énergie mariant parfaitement les rythmes syncopés et les ondulations du dancehall, avec la fluidité et la précision de la technique contemporaine, créant un dialogue visuel et musical. Soit un voyage où les frontières culturelles et artistiques s’estompent, d’autant que ce sera le compositeur Awir Leon, complice de longue date du chorégraphe, qui travaillera cette source d’inspiration. Cette fusion inattendue pourra révéler une harmonie surprenante entre ces deux personnalités si différentes, et témoigne de la capacité d’Amala Dianor à inventer de nouveaux vocabulaires qui se propagent à l’infini.

Agnès Izrine