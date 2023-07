Savons-nous encore prendre le temps de regarder le paysage que nous habitons ? Tel pourrait être le questionnement à la base de Paysages partagés, un parcours théâtral de 7 heures en dehors des villes, qui nous invite à ressentir et à repenser notre environnement immédiat.

Orchestrée par Caroline Barneaud et Stefan Kaegi, cette promenade spectaculaire déplace le public sur un petit territoire faisant paysage, pour y découvrir différentes propositions artistiques in situ. Éphémère, participative, performative, située, la proposition tient son fil rouge : conscientiser le paysage dans toutes ses dimensions, s’y connecter au lieu de le traverser, inviter chaque membre du public à y (re)penser et y (res)sentir sa place. Il y a là une démarche politique : un pari sur la création d’un vécu collectif, un parti-pris sur la nécessité d’une écologie qui doit se déployer dans le sensible immédiat. Le geste reste artistique : pour créer les conditions d’une expérience de l’altérité et proposer des espaces pour projeter de nouveaux affects, les artistes utilisent le vocabulaire qui leur est propre, du théâtre à la musique.

Un régime d’attention au-delà de l’anthropique

Les propositions sont cependant d’un intérêt variable, et le défi de modifier le régime d’attention du public sur une durée aussi longue n’est pas complètement tenu. La performance de Chiara Bersani et Marco D’Agostin est d’une précieuse humanité, la pièce sonore chorégraphique participative de Sofia Dias et Vítor Roriz est jubilatoire, le théâtre documentaire d’Émilie Rousset est intelligemment construit. Mais d’autres composantes sont moins convaincantes, comme l’installation du collectif El Conde de Torrefiel qui n’articule que des banalités sur fond d’anthropomorphisme maladroit. Et il y a des propositions à l’intérêt discutable, comme chausser un casque VR quand le projet serait justement d’apprendre à réinvestir le présent. Au final, l’ensemble est intéressant même s’il est inégal, et la qualité de l’expérience très dépendante de celle de l’organisation.

Mathieu Dochtermann