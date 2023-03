Gold Shower / Aussi bien que ton cœur ouvre moi tes genoux de François Chaignaud et Akaji Maro

Chaillot devient l’écrin des performances érotiques de François Chaignaud. Il déploie un duo fascinant avec Akaji Maro dans l’extravagant Gold Shower et nous révèle les sonnets obscènes d’Aussi bien que ton cœur, ouvre-moi les genoux, chantés dans des espaces insolites du théâtre.

François Chaignaud, grimé en chérubin doré, surgit d’une piscine, paré d’un string assorti. Akaji Maro, vieillard totalement peint en blanc, à la perruque jaune monstrueuse, grimace. Juxtaposition insolite et presque obscène d’un corps-objet désirable et d’un vieux corps, misérable. Rencontre improbable et esthétisante à souhait, Gold Shower fait dialoguer ces deux pontes de la danse, qui ont plus de quarante ans d’écart : François Chaignaud, à la danse précise, subversive, où sonne souvent son chant éthéré, et Akaji Maro, maître butô, cette danse japonaise où les corps sont traversés par l’invisible. Un duo autant teinté d’érotisme que d’étrangeté, orchestré comme un cabaret burlesque, où l’extravagance est de mise. Dans ce cabinet de curiosité, danses virtuoses et parades costumées s’exposent, pour faire apparaître des visions d’Antiquité romaine, de Japon médiéval, de bal baroque et de science-fiction. Balancé entre désir et répulsion, il est difficile d’y rester de marbre.

Déambulation érotique

Tout aussi fascinant, mais dans un cadre plus intimiste, François Chaignaud convie le public, par groupe de deux, à un concert très privé de sonnets érotiques du XVIIe siècle. Avec Aussi bien que ton cœur, ouvre-moi les genoux (titre aussi explicite que poétique), le chorégraphe joue à nouveau sur l’ambiguïté des registres, pour créer le trouble. Il nous conduit dans les recoins les plus reculés et inaccessibles du théâtre de Chaillot, pour déclamer, en tête à tête, ces chansons impudiques et amusantes. Une performance créée en 2008 à Chaillot, qui n’en finit pas de nous émoustiller.

Belinda Mathieu