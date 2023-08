Focus Jeunes Chorégraphes

Le concours Danse Elargie du Théâtre de la Ville continue de faire parler de lui à travers ce temps fort où beaucoup de chorégraphes (re)trouvent leur place.

Quatre rendez-vous différents constituent un retour sur les lauréats ou participants aux diverses éditions du Concours Danse Élargie. On mesure alors le parcours et les chemins de la reconnaissance qui se sont ouverts. Depuis Déplacement en 2016, Mithkal Alzghair a consolidé sa démarche de chorégraphe, passant par l’installation et la pièce de groupe, pour mieux revenir ici avec un nouveau solo, Clameurs. Où le geste politique et la question de la frontière continuent de faire pression sur sa danse. Il partage l’affiche avec une autre lauréate, Dalila Belaza, qui donne une suite à son travail avec les danseurs aveyronnais de Au Cœur. Aujourd’hui, les dix interprètes de Rive explorent à leur tour le pas de bourrée.

Un fourmillement de formats courts

L’année passée, on avait découvert Amit Noy et Ioanna Paraskevopoulou. Les revoici dans leurs œuvres abouties A big room full of everybody’s hope et Coconut Effect, réalisé par la chorégraphe grecque et un groupe d’élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Quant à Rémi Esterle et Nicolas Barry, ils se sont croisés sur la scène du Concours en 2020. Après avoir exploré le duo sous la forme du tango, le premier cherche une autre forme d’étreinte dans Hug, tandis que le second livre un Grand Crié comme véritable mode d’expression artistique. Pour clore l’événement, des formats très courts viendront envahir l’espace du dedans et du dehors au Théâtre des Abbesses.

Nathalie Yokel