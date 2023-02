Focus Afghanistan, l’exil en partage

Le 15 aout 2021, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan, suite au retrait des forces américaines du territoire. De nombreux artistes et activistes, exilés ou sur place, ont témoigné et témoignent encore de cette catastrophe via le geste artistique. La programmation de ce focus au Théâtre de la Ville est une occasion de transmission.

Kubra Khademi est l’une de ces artistes, elle présente avec Fatima Tawakkuli du 9 au 11 mars la performance The Golden Horizon – Assembly of Remembering-Forgetting, autour de toute la diversité de la culture afghane, aujourd’hui sacrifiée. L’artiste, reconnue à l’international, est exilée en France depuis 2015. Elle proposera également une rencontre-débat « Pain, travail, liberté – Le difficile combat des femmes en Afghanistan » le 8 mars, à l’occasion de la Journée des droits de la femme, suivie d’une projection du documentaire Inside Kaboul de Caroline Gillet et Denis Walgenwitz. Une autre performance, Daniel et Zobaïr, de Daniel Nayebi et Zobaïr Noori, présentera du 15 au 17 mars sous forme de portraits les envies d’avenir et d’enracinement de celles et ceux qui sont récemment arrivés en France.

Un programme pour dire l’Afghanistan d’aujourd’hui et regretter celui d’hier

La programmation est également pensée pour les plus jeunes, qu’il parait nécessaire d’avertir, avec un spectacle de marionnettes mis en scène par Mélanie Depuiset, Marjan, le dernier lion d’Afghanistan, présenté les 25 et 25 mars. Ce récit tiré d’une histoire vraie, d’un lion prisonnier du zoo de Kaboul et qui traverse près de 20 ans de guerre, est raconté avec humour et poésie, comme un chant pour la justice. Trois expositions en entrée libre se tiendront tout au long du programme et présenteront les photographies de Zohra Khodadadi, Morteza Herati et Naseer Turkmani, travaux éclairant plusieurs facettes de la vie avant l’exil, dans trois esthétiques différentes. Le focus proposera enfin une création, La Valise vide de Guilda Chahverdi d’après le texte de Kaveh Ayreek, relatant un « retour d’exil impossible »… « à elle seule le symbole de l’Afghanistan de ces dernières décennies. ». Programme complet sur le site du théâtre.

Louise Chevillard