Ivan Morane met en scène « La Tour des miracles » de Georges Brassens

Ivan Morane reprend ce spectacle drôle et truculent qu’il met en scène et interprète aux côtés d’Alexandre Schorderet. Un périple au cœur de la « miraclifique » Tour des Miracles, roman méconnu édifié par Georges Brassens, dans une veine quasi surréaliste.

Quelle est votre relation à Georges Brassens ? Qu’aimez-vous chez lui ?

Ivan Morane J’ai connu Brassens très jeune, vers 9 ans, lorsqu’il venait avec Brel dîner régulièrement chez mes parents pour enregistrer les émissions de mon père Jean Serge, alors journaliste à Europe1, « En liberté avec… ». Ma passion, déjà, pour la lecture et la littérature, m’a fait avoir avec lui, dès cette époque, des conversations passionnantes. Elles se sont poursuivies en s’amplifiant lorsqu’à 17 ans j’ai été, le temps d’une tournée, son sonorisateur. Bien sûr, comme presque tout le monde, j’adore le poète, mais lorsque je pense à lui – ce qui est plus que fréquent – je pense à l’homme exceptionnel qu’il était, à sa réelle et profonde générosité.

En quoi ce roman méconnu mérite-t-il d’être adapté à la scène ? Est-ce à cause de l’étrange communauté qui le peuple ? De la langue truculente ?

I.M. : Ce huis-clos surréaliste m’a semblé éminemment théâtral ! Il y a, en effet, un nombre important de personnages aux caractéristiques et personnalités très marquées, mais il y a aussi un style incroyable. Comme un génial brouillon d’un grand nombre de chansons à venir (Corne d’Aurochs, La marche nuptiale, Les funérailles d’antan, La femme d’Hector…). Comme des esquisses de beaucoup de personnages de ses chansons. On sent aussi l’influence des lectures de Brassens (Villon, Rabelais, La Fontaine, Queneau…) mais à la sauce de son humour, et aussi de son caractère profondément libertaire.

Quel type de jeu créez-vous en duo avec Alexandre Schorderet ? La musique est-elle présente dans le spectacle ?

I.M. : J’ai l’âge d’avoir assisté à ce que l’on appelait alors au music-hall les « premières parties » (à Bobino, à l’Olympia…). Il y avait souvent, entre autres numéros, des duettistes (Poiret et Serrault, Pierre Richard et Victor Lanoux, Les Frères ennemis…). Je me suis inspiré de leur jeu, de leur sens du rythme, du formidable « ping-pong » de leurs dialogues pour travailler ce montage du roman de Brassens que j’ai conçu dans cet esprit dès mon découpage pour deux interprètes. Des extraits de versions instrumentales de plusieurs chansons de Brassens ponctuent certains passages lorsqu’il m’a semblé que ceux-ci s’imposaient pour prolonger émotionnellement une évocation ou une situation, mais la musique n’est pas très présente dans le spectacle. Je souhaitais insister non sur ce que le public connaissait déjà de Brassens mais sur le romancier, le jeune homme de 28 ans qui se lance par passion de la littérature dans un roman qui devient une farce rabelaisienne, aspect de son œuvre que peu de gens connaissent.

Propos recueillis par Agnès Santi