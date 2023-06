« fiBraM » de la compagnie Chriki’Z, entre grâce et puissance

Danse hip-hop, chant lyrique, musique orientale : la création de la compagnie Chriki’Z relie deux danseurs, une chanteuse et un musicien par un fil ténu, entre grâce et puissance.

fiBraM est la sixième pièce de la compagnie Chriki’Z composée d’Amine Boussa et Audrey Azoulay. Le premier né à Alger fut d’abord un passionné de dessin et de peinture avant de s’intéresser au hip-hop. L’une de ses premières pièces a même été inspirée par La Genèse, fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Mais auparavant, il devint l’un des danseurs principaux de Kader Attou à La Rochelle. C’est là qu’il rencontre Audrey Azoulay. Elle danse dans sa première pièce, Mouvance, et leur complicité perdure, même si elle continue à être interprète pour d’autres compagnies ou signe ses propres pièces.

Un spectacle total

Avec fiBraM le duo de chorégraphes entame un tournant dans son écriture chorégraphique. Sur une scène éclairée par des ampoules à filament (fibram en latin), un joueur de oud électro-acoustique, une chanteuse mezzo-soprano et deux danseurs déploient un univers duel, un territoire où l’imaginaire et le réel s’entremêlent. Soutenu par la présence de Mohamed Abozekry, musicien virtuose du oud délaissant les sonorités traditionnelles pour nous plonger dans des sons inconnus, par la voix d’Alice Duport Percier qui module les quarts de tons arabo-andalous sur des airs médiévaux, fiBraM est un spectacle total qui nous incite au voyage et à la rêverie.

Agnès Izrine