Rencontre avec Fouad Boussouf qui crée « Fêu »

Pour la première fois, Fouad Boussouf engage dix danseuses dans une création, formant un foyer de vie et de danse permanente.

Pourquoi avoir choisi le cercle comme grand principe de cette nouvelle création ?

Fouad Boussouf : La première raison vient de mes origines. Je suis né au Maroc et j’y ai passé mes huit premières années. Dans mes créations, cette enfance revient toujours, à la fois vraie, fantasmée, nostalgique, mélancolique, quelque fois même douloureuse. Là-bas, j’ai eu la chance d’être témoin de la vie féminine à la maison. J’avais autour de moi une nuée de libellules, des femmes qui tournaient autour de tous les enfants pour faire toutes les tâches de la maison et bien plus encore. Je reste très attachée à ce tournoiement. Ensuite, il y a eu Burn to shine, une installation vidéo autour du feu que j’ai créée avec Ugo Rondinone. J’aime cette idée de brûler pour briller, dans le sens d’une réincarnation et d’un renouvellement permanent, avec un aspect cyclique. Avec le cercle, il n’y a pas de début, ni de fin, il n’y a pas de leader, on peut être face à face, on se voit tous, et il y a l’idée d’être en communion autour d’un axe.

Comment cela irrigue-t-il la chorégraphie ?

F.B. : Le cercle est une chose totalement infinie qui me subjugue. La chorégraphie devient permanente, et le cercle a ceci de particulier que dans un seul et même espace, on peut aller très loin en termes de distance dansée. On a mesuré au podomètre, et tous les pas cumulés font un parcours de presque cinq kilomètres en une heure ! Je trouve cela intéressant de transformer une longue distance tout en restant sur place. Dans le corps, il y a quelque chose de l’ordre de la tribu : le cercle libère les corps, on est à l’intérieur, un peu caché, et en même temps il enchaîne les corps, formant une chaîne solidaire dans un diamètre donné. C’est à la fois solidaire et enfermant, tout dépend du point de vue. On est obligés de suivre l’état de corps général généré par le groupe, et je cherche la façon de faire ressortir les individualités. Je préfère l’union, la communion, avec les singularités de chacune.

Au final, que ressortira-il de la pièce ?

F.B. : Sans doute – forcément chez moi – quelque chose de joyeux. J’aime qu’il y ait la possibilité de différentes lectures. Mais j’espère que cela sera un souffle d’air frais, qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière minute. Et puis il y a la puissance de ces femmes au plateau ! Je crois que parfois, ce qui se passe au plateau est plus fort que ce que l’on peut revendiquer.

Entretien réalisé par Nathalie Yokel