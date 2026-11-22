De Nantes à Saint-Nazaire, janvier est le mois de la danse depuis 10 ans grâce au Festival Trajectoires : un même élan, une même ferveur vers ce qui nous surprend, nous questionne, dans une multiplicité de lieux et de formats.

Avec ses sept créations, ses sept « travaux en cours », ses chorégraphes venus d’ailleurs et ses artistes émergents, le Festival Trajectoires n’a pas le goût du déjà-vu. Nombre de ses 42 spectacles constituent des occasions souvent inédites d’approcher, de découvrir, de rencontrer une écriture chorégraphique authentique. Côté grands formats, la nouvelle création de Filipe Lourenço est une déferlante qui engage douze danseurs et danseuses et un musicien dans un continuum de pas, de souffles et de chants librement inspirés de la danse ahidous du Moyen-Atlas. Amazigh agit puissamment par son énergie brute, ses lignes de forces qui rayonnent sur la scène, et sa composition à la rigueur quasi mathématique portée par une équipe virtuose. Cette même énergie, cette même virtuosité habite les interprètes amateurs de Tragédie extended, ou comment la pièce culte d’Olivier Dubois va pouvoir se réactiver et résonner dans d’autres corps.

« Seize jours pour se laisser déplacer »

Car Trajectoires est aussi un festival qui fait danser : En attendant le grand soir lance les acrobates de la compagnie Le Doux Supplice dans une pièce revisitant la relation à l’autre à travers des danses sociales et populaires, jusqu’à un bal participatif et déjanté, quand Christine Maltête-Pinck du Group Berthe crée Trust dans la perspective d’une comédie musicale dansée et chantée avec le public, ou que Massimo Fusco reprend son Bal Magnétique doux et enveloppant. Objet dansant non identifié, Derrière de Nicolas Chaignau et Claire Laureau est à ne manquer sous aucun prétexte. Partant du quotidien des artistes et des coulisses de la création, la pièce devient un exercice de style extrêmement bien composé, laissant une large place aux surprises, au décalage et à l’humour. D’étonnants solos jalonnent également la programmation du festival : la création de Jouer l’ours est le fruit d’un long processus qui a emmené Cédric Cherdel jusque dans les Carpates.

Nathalie Yokel