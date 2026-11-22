Sung Im Her à Chaillot : « 1 Degree Celsius » et « TiNTiY », deux visions de notre monde
Chaillot Théâtre national de la Danse / Chor. Sung Im HerPublié le 22 novembre 2026 - N° 349
Avec 1 Degree Celsius et Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTiY), Sung Im Her fait du corps un véritable révélateur des transformations du monde.
La chorégraphe coréenne Sung Im Her observe notre époque comme un système sous tension. Dans 1 Degree Celsius, tout part d’un geste simple : marcher. Inspirée par une remarque de son fils sur les moyens d’agir face à la crise climatique, Sung Im Her transforme cette action quotidienne en matériau chorégraphique. Pour sept interprètes, la marche devient rythme, mesure, contrainte et parfois résistance. Progressivement, les trajectoires fluides se durcissent, les corps s’alignent, les cadences s’accélèrent. Sans jamais illustrer le réchauffement climatique de manière littérale, la pièce vise à le faire apparaître de l’intérieur, dans des organismes soumis à une pression grandissante.
Réseaux et mutations
Avec TiNTiY, le regard se déplace vers l’espace numérique. Sur une musique aux accents de club composée par le duo belge Husk Husk, trois danseurs s’engagent dans un ballet répétitif, hypnotique et souvent grinçant. Gestes reproduits jusqu’à l’usure, synchronisations progressives, exagérations proches du mème ou du sketch : la chorégraphe y dissèque la manière dont les réseaux sociaux brouillent les frontières entre identité individuelle et comportement collectif. Derrière l’énergie communicative et l’humour affleure une réalité plus sombre, faite de surexposition, de saturation informationnelle et d’anxiété diffuse. Dans les deux cas, Sung Im Her évite le discours démonstratif. Elle préfère montrer comment les grandes mutations contemporaines s’inscrivent dans les corps, jusqu’à modeler leurs trajectoires, leurs automatismes et leur manière d’être ensemble.
Agnès Izrine
A propos de l'événement1 Degree Celsius et TiNTiY
du jeudi 10 décembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026
Chaillot - Théâtre national de la danse
1, place du Trocadéro, 75116 Paris
1 Degree Celsius, tous les jours à 19h30, dimanche 15 à 15h. Relâche lundi 14. Durée : 50 minutes.
TiNTiY, jeudi 10, mardi 15, mercredi 16 à 14h30, vendredi 11 à 10h, samedi 12 à 15h. Durée : 40 minutes.
Tél. : 01 53 65 30 00.