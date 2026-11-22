Avec 1 Degree Celsius et Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTiY), Sung Im Her fait du corps un véritable révélateur des transformations du monde.

La chorégraphe coréenne Sung Im Her observe notre époque comme un système sous tension. Dans 1 Degree Celsius, tout part d’un geste simple : marcher. Inspirée par une remarque de son fils sur les moyens d’agir face à la crise climatique, Sung Im Her transforme cette action quotidienne en matériau chorégraphique. Pour sept interprètes, la marche devient rythme, mesure, contrainte et parfois résistance. Progressivement, les trajectoires fluides se durcissent, les corps s’alignent, les cadences s’accélèrent. Sans jamais illustrer le réchauffement climatique de manière littérale, la pièce vise à le faire apparaître de l’intérieur, dans des organismes soumis à une pression grandissante.

Réseaux et mutations

Avec TiNTiY, le regard se déplace vers l’espace numérique. Sur une musique aux accents de club composée par le duo belge Husk Husk, trois danseurs s’engagent dans un ballet répétitif, hypnotique et souvent grinçant. Gestes reproduits jusqu’à l’usure, synchronisations progressives, exagérations proches du mème ou du sketch : la chorégraphe y dissèque la manière dont les réseaux sociaux brouillent les frontières entre identité individuelle et comportement collectif. Derrière l’énergie communicative et l’humour affleure une réalité plus sombre, faite de surexposition, de saturation informationnelle et d’anxiété diffuse. Dans les deux cas, Sung Im Her évite le discours démonstratif. Elle préfère montrer comment les grandes mutations contemporaines s’inscrivent dans les corps, jusqu’à modeler leurs trajectoires, leurs automatismes et leur manière d’être ensemble.

Agnès Izrine